PANIKA U ZAGREBU Ljudi u crvenom idu po zgradama i plaše djecu

“Upravo ušli u moj ulaz (jedan s maskom vraga, cura s maskom mačke?), pitali smo ih što žele, da nisu djeca, da maškare nisu počele i da nemaju što raditi u zgradi. Na spomen policije kaže ženska ‘recite im da će nas tu naći’, napisala je jučer preplašena članica Facebook grupe “Zakaj volim Špansko”, nakon čega su se ubrzo počeli javljati i drugi članovi grupe iz zagrebačkih kvartova Špansko i Malešnica.

Svi oni imaju istu priču - imali su bliski susret s osobama odjevenima u crveno i s maskama na licu. Priča i ne bi bila jeziva da su u pitanju djeca i da su počele maškare.

Kako nam pričaju očevici, riječ je o desetak odraslih osoba i jednom djetetu, podijele se u dvije grupe i ulaze u zgrade. Potom zvone na vrata i viču “susjeda je”. Uznemireni građani uglavnom nisu otvarali vrata, a nakon nekog vremena “ljudi u crvenom” naprosto odu i upute se u neku drugu zgradu.

Pretjerana šala

Ako i jest riječ o nekoj nerazumljivoj šali, očito je pretjerana. Naime, mama iz Španskog ispričala nam je da je njezina 12-godišnja kći jučer doživjela šok od kojeg se još nije oporavila.

- Jučer sam otišla s mlađim djetetom oko 17.30 na roditeljski sastanak. Par minuta nakon mog izlaska zove me na telefon 12-godišnja kći i plače. Rekla mi je da joj zvone odrasli ljudi odjeveni u klaunove. Da se deru “susjeda je, otvorite” - kaže uznemirena majka i dodaje kako ju je kći molila da se odmah vrati jer se boji. Djevojčica je cijelo vrijeme gledala kroz špijunku i vidjela da su susjedi preko puta otvorili vrata klaunovima, no onda ih odjednom više nije vidjela.

- Pretpostavlja da su stavili prst na špijunku. Tih pet minuta, koliko mi je trebalo da se vratim, bile smo na telefonu i pokušavala sam je smiriti. Kad sam se vratila, klaunovima nije bilo traga. Suprug je također brzo došao iz trgovine i pregledao ulaz od vrha do podruma. Uglavnom, dijete je traumatizirano jer smo prije godinu dana imali provalu i ovo joj je sve previše. Trebalo joj je 2 sata da dođe k sebi i prestane plakati, ne želi ostati sama doma, ne želi sama izaći iz stana da ih ne sretne - kaže ogorčena majka djevojčice.

No, čini se da je zapadni dio Zagreba samo nastavak cijele priče s obzirom na to da se slično dogodilo i prije desetak dana u Sesvetama.

Društvene mreže

Ruke na špijunki

- Trinaestog siječnja oko podneva u Sesvetama je skupina “maškara” zvonila po cijeloj zgradi, držali su ruku na špijunki i govorili da je susjeda. Meni je odmah to bilo sumnjivo i nisam otvorila nego sam čekala da odu da vidim tko je to zapravo - kaže nam djevojka iz Sesveta koja nam je ustupila i fotografije “ljudi u crvenom”. Čekala je na prozoru, kaže nam djevojka, da izađu kako bi ih slikala i tada je primijetila drugi dio skupine koji je izašao iz iste zgrade samo iz drugog ulaza.

- Nisu uopće pjevali, a kamoli da su rekli maškare. Budući da je to bilo usred radnog tjedna i oko podneva kad većine ljudi nema doma, pretpostavljam da je to izvidnica za buduće pljačke, da znaju koga nema doma u to doba dana. Usto, uopće nije vrijeme maškara - požalila nam se Sesvećanka.

U međuvremenu su i jučer građani ostavljali komentare:

“Vida Došena 42 - SAD”, piše jedna stanovnica Španskog.

“Da, meni su isto zvonili, al nisam otvarao, nisu se puno zadržali na katu jer im nije nitko otvarao”, odgovara joj susjed.

“Bili kod nas oko 18:30, POS”, nadovezuje se još jedna susjeda.

“Joj ja sam ih vidjela kod sebe u POS-ovu naselju, odmah blizu trgića 101. brigade, jako jezivo, čudni zvukovi...”, požalila se žena iz susjedstva.

O cijelom slučaju obaviještena je i policija. Naime, jedna članica grupe, nakon što je susrela “maškare”, pozvala je policiju. Prema njezinoj objavi, policija je izašla na teren i prikupila sve podatke u vezi s maskiranim ljudima.

Zanimljivo je da “ljudi u crvenom” nisu nikome ništa napravili, no unatoč tome siju strah gdje god se pojave.

- U najmanju ruku su jako jezivi. Mi zvali policiju, objasnili što rade, da su ful sumnjivi i rekli gdje smo ih vidjeli... - kaže stanovnica Španskog.

Iz Policijske uprave zagrebačke pak kažu da im nitko nije prijavio ovakav slučaj.

Tko su “ljudi u crvenom” i je li riječ o istoj skupini koja je prije desetak dana harala Sesvetama, ne zna se, no tijekom cijelog jučerašnjeg dana stizale su dojave o čudacima koji uznemiruju građane.