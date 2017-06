STRUČNJACI OBJASNILI ZAŠTO VRANE NAPADAJU LJUDE U ZAGREBU 'Izbjegavajte drveće i grmlje, obrušit će se na svakoga tko im priđe bliže od 50 metara!'

Iako je prošlo vrijeme gniježđenja, vrane i dalje napadaju ljude. Meta jednog takvog napada nedavno je postao jedan naš čitatelj, koji je želio ostati anoniman, a kojega su te ptice napale dok je prolazio kraj jednog drvoreda u Horvaćanskoj ulici.

Stručnjaci iz udruge za proučavanje ptica Biom kažu da su i u lipnju, a ne samo u travnju i svibnju kako se obično misli, napadi vrana na ljude i kućne ljubimce normalna pojava.

- Vrijeme od travnja do kolovoza je doba godine kad vrane i gačci polažu jaja i imaju mlade u gnijezdima pa su osjetljivi i brane ih. Sada imaju mlade koji su izašli iz gnijezda i uče letjeti, ali su još nespretni pa se znaju skrivati u žbunju. Čovjek može proći blizu ptića, a da ih i ne primijeti, no roditelji će obrušiti na svakog tko prođe na desetak do čak 50-ak metara od mladunca, u želji da ga zaštiti. U gradu je, prema nekim procjenama, oko 10 tisuća vrana, a najviše ih je u Malešnici, Trnju, Trnskom, Dugavama i pokraj SD-a Stjepan Radić. Ptice napadaju samo ako su ugrožene one ili netko iz njihova jata, no često znaju pogriješiti. Jedan od primjera je situacija iz 2010. godine kada je vrana napala i ozlijedila petero ljudi na Malešnici zbog smrti njezinih ptića. Maltene je zapravo ubila i pojela mačka - objašnjava ornitolog Krešimir Mikulić.

Ingeborg Bata, predsjednica udruge za zaštitu divljih životinja AWAP, kaže kako je čovjek vjerojatno prolazio u blizini, ali nije ni vidio gnijezdo ili mladunca, a vrana je branila potomstvo.

- Pticama su ljudi zapravo neprijatelji, unatoč tome što ima i onih koji ih hrane, i u ovo doba godine one su agresivne jer brane malene ptiće - objašnjava Ingeborg Bata.

Budući da je riječ o najinteligentijim pticama koje se ne boje ničega, pa ih strah neće spriječiti da napadnu i mačku ili psa, čovjek se, tvrde stručnjaci, teško može obraniti od napada. Sretna okolnost je da su ti napadi najčešće samo upozorenja, koja se manifestiraju oblijetanjem ptice vrlo blizu glave čovjeka.

No kako bi se mogućnost napada svela na najmanju moguću mjeru, stručnjaci savjetuju da se ptići nikako ne diraju, te da im se ne pokušavate približiti. Također, treba izbjegavati hodati preblizu visokog drveća na kojima se vrane gnijezde, kao i ne približavati se žbunju u kojem se ptići znaju skrivati dok ne nauče letjeti i postanu samostalni.