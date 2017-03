U Zagorju se gradi prvi ekobazen koji se sam pročišćava

Pregrada će postati prvi grad u našoj zemlji koji ima biološki bazen. Riječ je o ekobazenu bez klora koji nalikuje jezeru, okružen je brojnim raslinjem i ima pješčanu plažu.

Gradnja i cijena

Dubina bazena bila bi 1,35 metara u neplivačkom, odnosno 2,5 metara u području za plivače, a u njega će se moći postaviti tri plivačke staze. Osim toga, imat će drvene platoe i molove za sunčanje, dječje igralište, igralište za odbojku na pijesku i dva objekta. Jedan za ugostiteljske usluge, a drugi za garderobe, recepciju, sanitarije te prostoriju za prvu pomoć. Uz sve to bit će i parkiralište. Površina samog bazena bila bi 1500 metara četvornih. Izgradnja i uređenje cjelokupnog prostora koštat će 1,2 milijuna eura.

Lov na turiste

-Do lipnja ćemo završiti projektnu dokumentaciju i prijavit ćemo se za nepovratna sredstva iz fondova EU. Ako bismo dobili ta sredstva, to bi pokrilo 85 posto troškova projekta. Ako ne dobijemo, a to se može dogoditi jer je konkurencija iznimno žestoka, pričekat ćemo iduću godinu i nove natječaje - kaže Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade.

Pojašnjava da su već isplanirali cijelu financijsku konstrukciju: uz financiranje iz fondova, očekuju dio sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja. Na kraju bi ostalo samo tri posto iznosa koji bi financirao Grad. To im ne bi bio problem jer je riječ o velikom projektu za njihovu sredinu, koji bi definitivno oživio gradić. Iako su svega 10-ak minuta vožnje udaljeni od Krapinskih Toplica, u Pregradi nema turista.

Pomoć susjeda

- Imali smo nekad bazen u samom centru grada, koji je bio otvoren sve do 70-ih godina prošlog stoljeća. On je sad zatrpan, no i dalje se može vidjeti. Ta je lokacija idealna i tamo smo planirali stvoriti novi bazen. Bio bi otvoren samo ljeti, naravno, jer nije natkriven, no bilo bi to dobro za sve - pojašnjava Vešligaj i dodaje da su plan bazena predstavili prošle godine građanima i da su na ideju svi dobro reagirali. Za sada nisu primili niti jednu pritužbu, kaže, zbog čega je jasno da svi imaju velika očekivanja od bazena koji će se graditi.

Ideju su, kaže Vešligaj, dobili iz Slovenije, a tamošnja tvrtka Lumil projektirala je izgled bazena. Neke općine iz susjedne zemlje na ovaj su način doslovce oživjele. Među njima i općina Radlje ob Dravi, s čijim vodstvom imaju dobre odnose i čiju su situaciju neko vrijeme proučavali prije nego što su shvatili da bi i sami mogli postati slični njima.

- Dosta smo vremena proveli promatrajući slovenske općine koje imaju ovakve bazene i kojima se turizam razvio nakon izgradnje. I mi želimo privući turiste, a to će na kraju dovesti do otvaranja brojnih radnih mjesta. Još ne znamo koliko točno, no sigurno je da će se dio ljudi zaposliti na bazenu. Osim toga, mnogi će otvoriti apartmane i restorane jer moramo imati ponudu za sve ljude koji će nam doći, tako da bi izgradnja bazena za nas puno značila - pojašnjava Vešligaj i dodaje da bi sama izgradnja trebala trajati od šest mjeseci do godinu dana.