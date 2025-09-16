Ovo je deset filmova po kojima ćemo pamtiti Roberta Redforda

U 90. godini života preminula je glumačka legenda - Robert Redford. ‘Probio‘ se 1965. godine zahvaljujući ulozi Wadea Lewisa u filmu Roberta Mulligana "Inside Daisy Clover", u kojem je glavnu ulogu igrala Natalie Wood.

Nakon što je Paula Brattera 1963. glumio u brodvejskoj produkciji, isti lik utjelovio je i u filmskoj adaptaciji "Bosonoga u parku" iz 1967. godine. Film Genea Saksa snimljen je prema scenariju Neila Simona. Šarmantnu partnericu Redfordu je tumačila Jane Fonda.

Za neke je on Sundance Kid iz "Butch Cassidy i Sundance Kid"(1969.), za druge Johnny Hooker iz filma "Žalac" (1973.) - u oba filma glumački mu je partner bio nezaboravni Paul Newman. Kako western buddy film o odmetnicima s Divljeg zapada, tako i caper film o dva profesionalna prevaranta koja žele prevariti mafijaškog bossa režirao je George Roy Hill.

U povijesti filma ostat će zapisan i kao kultni Jay Gatsby iz ekranizacije velikog američkog romana "Veliki Gatsby" F. Scott Fitzgeralda iz 1925. U ovoj adaptaciji prema scenariju Francisa Forda Coppole, Gatsbyjevu veliku ljubav Daisy glumi Mia Farrow. Film prati interakciju pisca Nicka Carrawaya i engimatičnog milijunaša Gatsbyja, kao i Gatsbyjev očajnički pokušaj da se ujedini s bivšom ljubavi.

Pamtimo ga i kao darovitog pisca Hubbella Gardinera iz romantične drame Sydneyja Pollacka "The Way We Were" (1974.). Tragičnu ljubavnu priču s Redfordom je ispisala njegova partnerica Barbra Streisand, koja je briljirala u ulozi aktivistice Katie, koja svoja uvjerenja, teškog srca, stavlja ispred fatalne ljubavi.

1976. godine bio je glumački partner Dustina Hoffmana u "Svi predsjednikovi ljudi", političkom trileru Alana J. Pekule o skandalu Watergate koji je doveo do ostavke američkog predsjednika Richarda Nixona. Redford i Hoffman život su udahnuli američkim istraživačkim novinarima Bobu Woodwardu i Carlu Bernsteinu.

Uz vrhunske glumce, poput Roberta Duvalla i Glenn Close, igrao je i u filmu filmu Barryja Levinsona "The Natural" (1984.). Sportska drama temeljena je na istoimenom književnom predlošku pisca Bernarda Malamuda. Kao i knjiga, film prati bejzbolsku karijeru ‘prirodno talentiranog‘ Roya Hobbsa.

Suradnja s Pollackom, koji mu je povjerenje dao čak sedam puta (prvi put 1966. u filmu "Zatvaranje pruge"), tijekom osamdesetih je rezultirala i nezaboravnom ljubavnom dramom "Out of Africa" (1985.) u kojoj mu je partnericu igrala danas trostruka Oscarovka Meryl Streep. Radnja, koja je smještena u kolonijalnu Keniju 20. stoljeća, prati strastvenu ljubavnu aferu lovca i danske barunice i vlasnice plantaže.

Tijekom devedesetih su uslijedili hitovi poput "Nemoralne ponude" (1993.) s Demi Moore. Sjetna drama o istinskoj ljubavi Redforda stavlja u ljubavni trokut s Moore i Woodyjem Harrelsonom. Iako izvlači deblji kraj, jer protiv prave ljubavi teško se boriti, Redfordov neodoljiv šarm malo koga ostavlja ravnodušnim.

1998. naslovnu ulogu tumači u drami "Šaptač konjima", u kojem preuzima i redateljsku ulogu. Odličnu filmsku kemiju ostvaruje s Kristin Scott Thomas, čiju kćer, u jednoj od svojih prvih uloga, glumi malena Scarlett Johansson.

Uz neke od navedenih filmova, u deset Redfordovih filmova s najboljom ocjenom na stranici IMDB, ušli su i "Kandidat" (1972.), "Tri kondorova dana" (1975.) i "Brubaker" (1980.), a neovisno o ocjeni, mnogi fanovi njegova lika i djela, rado se sjećaju i njegovih uloga u ostvarenjima poput "Nešto posve osobno", "Havana" i mnogima drugima.