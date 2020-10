Dolazi vrijeme velikog čitanja. Srećom, kulturnu jesen obilježio je globalni izdavački bum

Dijeljenje riječi je poput dijeljenja hrane, kaže David Byrne u New York Timesu govoreći o svojim čitateljskim navikama. Pa tako "ispovijeda" kako ponekad svojim prijateljima omiljene pasuse iz knjiga čita naglas te kako najviše voli čitati dok se vozi vlakom.

"Prije pandemije znao sam u restoranu ručati sam. Sa sobom bih uvijek ponio mali tablet i čitao. Veliko zadovoljstvo mi pričinjaju dobre priče i eseji. I iz nekog razloga čitanje na javnom mjestu, među strancima, vrlo mi nedostaje".

Neke od svojih najljepših čitalačkih trenutaka proživjela sam u tramvaju. Zaronjena u stripove Danijela Žeželja, romane Breta Eastona Ellisa, biografiju Trumana Capotea, kroniku Novoga Hollywooda Petera Bradshowa... No danas, kad čitam u tramvaju, iz torbe moram vaditi naočale za čitanje, a otkad su u javnom prijevozu obavezne maske, mučim se s neprestano zamagljenim staklima. Čitanje je samotno iskustvo. Baš kao i skrolanje po mobitelu i društvenim mrežama. Kaže Irwin Welsh, autor "Trainspottinga", da će jednoga dana kad ova pandemija završi nastupiti pobuna protiv interneta. Lako se složiti s ovim škotskim piscem. I na pobunu se pripremiti čitanjem knjiga.

Odlazimo u kino, kazalište, na koncerte i partyje kako bismo, između ostalog, podijelili svoj doživljaj s nepoznatima. I to će nam iskustvo, po svemu sudeći, do daljnjega biti vrlo ograničeno, da ne kažem prohibirano. No možda će ova zima biti prilika da se vratimo u prošlost, u doba kad nam je čitanje bilo gotovo pa jedina zabava. Ljeta sa svojom obitelji provodim u staroj kamenoj kući na Visu, s minimumom komfora. Nemamo televizor, nemamo internet, nemamo playstation, a ove godine nismo ponijeli ni laptope. Osudili smo sebe i svoju djecu na beskonačno kupanje. I čitanje. Ritualne odlaske u gradsku knjižnicu. Gdje se djeca, istina, sa svojim tabletima i pametnim telefonima, spoje na wi-fi, ali posuđuju i knjige. Volim čitati ljeti, na suncu, kraj mora.

Povratkom u grad moja koncentracija kao da se raspadne, ponekad prođu i mjeseci da se ne mogu dovoljno sabrati za čitanje neke lijepe literature. No prava jesen i zima još nisu ni počele, a izgleda kao da smo sve zanimljive serije i filmove na Netflixu i HBO Go pogledali. A desna ruka me već ozbiljno boli od držanja mobitela u ruci i besmislenog provjeravanja maila, Instagrama i portala novina u kojima radim.

Srećom, kulturnu jesen obilježio je globalni izdavački bum. U Velikoj Britaniji je, kažu vijesti, već počela kupovina knjiga za božićne poklone. I kod nas je nova knjiga Elene Ferrante "Lažljivi život odraslih" planula. U samo tjedan dana po objavljivanju početkom rujna prodana je u više od 3000 primjeraka, a do sad je već tiskano još toliko. Zagreb je dobio i novu, jako lijepu knjižaru - onu izdavačke kuće Fraktura u Ulici kneza Mislava, kvartu koji se pretvara, ako sudimo po koncentraciji kulturnih i društvenih sadržaja, u pravi Soho. Nedavno je Frakturina knjižara tražila prodavača. Navodno se na oglas javilo 600 ljudi!

Ne znam koliko to govori o strasti prema knjigama, a koliko o pomanjkanju posla. No kao da se knjige mnogima čine barem kao privremeni izlaz. Kad napokon odem u mirovinu, ponovno ću početi pušiti. I pročitat ću cijeloga Thomasa Manna. To je bila neka moja ideja idealnog sutona života. No izgleda da je i za Thomasa Manna i za cigarete došlo vrijeme mnogo prije nego što sam se nadala.

Plan mi je stoga učlaniti se u knjižnicu na Kvatriću i posuditi prvi tom Mannove tetralogije "Josip i njegova braća". Jer pred nama je duga, mračna, pandemijska zima.

Pratim: Chelseu Handler na Instagramu

Američka komičarka pandemijske dane provodi sa svojim psima i širom obitelji u kući u L.A.-u. Često pozira gola, s knjigama na strateškim mjestima i s jointom u ruci. Njezin stand up na HBO stiže 22. listopada.

Slušam: "Ženim muža" Snežane Oganj

Hit imaginarne turbotrap pjevačice iz predstave "Majstori" kazališta Moruzgva koji pjeva Irma Dragičević. Tekst potpisuje Ana Tonković Dolenčić, a glazbu Mario Mirković.

Gledam: "Prijatelji"

Omiljeni televizijski program mog 10-godišnjeg sina. Ovu seriju, baš kao i "Seks i grad" i "Seinfelda", može se gledati beskonačno.