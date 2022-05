Mick Jagger otvorio dušu: ‘Nedostaje mi Charlie Watts, a mislim da sam zauvijek završio s alkoholom‘

Frontmen Rolling Stonesa, Mick Jagger u velikom je intervjuu za The Sunday Times posebno istaknuo preminulog bubnjara grupe, Charlieja Wattsa.

Legendarni bubnjar sa Stonesima je bio od 1963. godine, a u bend je upao nakon što su se Stonesi nakon šest mjeseci eksperimenata s drugim bubnjarem opredijelili za njega. Watts je otad bio na praktički svakoj svirci, sve dok nije umro prošlog kolovoza, u dobi od 80 godina.

- Mjesec dana nakon smrti, nastupali smo na pozornici u St. Louisu. Prođete kroz sve isto kao i na svakom koncertu, osim što ovaj put nije bilo Wattsa koji mi jako nedostaje, rekao je Jagger.

- Sada više ne očekujem da će Watts biti iza mene na pozornici ako se okrenem tijekom nastupa. Ali mislim na njega. Ne samo na probama ili na pozornici, već i na druge načine. Za života bih ga nazvao i razgovarao o utakmici Arsenala večer ranije jer je navijao za Tottenham, a ja za Arsenal. Nedostaje mi i kao kolega i kao prijatelj", rekao je Jagger koji se prisjetio i brojnih anegdota s Wattsom.

- Svaki put kad bi se nakon nastupa krenuli nakloniti publici njega nikad nije bilo. On je uvijek bio zadnji koji bi nam se pridružio. Ja bih ga pitao što sad opet izvodi. Petljao bi sa svojim palicama jer ih je uvijek morao imati posložene u nizu prije nego što bi ustao sa sjedala, prisjetio se frontman slavnog benda.

Stonesi slave 60 godina karijere, pa Jagger smatra da su sada doista sazreli. I pritom se, kaže, ne šali.

- Dugo nam je trebalo da se uozbiljimo. Rock je biznis za nezrele, nemam iluzija oko toga, ali to ne znači da takvi morate ostati čitavo vrijeme, kaže. Njega i bend često propitkuju zbog starosti.

- Rock, ili bilo koja vrsta popa nisu glazba dizajnirana da ju izvode starci u sedamdesetima. I to što mi to još uvijek radimo postaje prilično granično. Ali nama je to izazov. Imamo mi puno balada i mogao bih većinu koncerta sjediti u stolici. Ali naš je plan: odradimo to do maksimuma, svaki put, zaključuje.

A kako to postižu? Jagger, primjerice, s pripremama počinje šest tjedana prije prve probe za novu turneju. Kreće s redovitim treninzima plesa i ide u teretanu svaki dan, bez iznimke.

- Ne sviđa mi se to previše, ali mora se odraditi. Uz to mogu, ali ne moram popiti pokoje piće. Uglavnom više ne pijem. Većinu života se nečega odričem, pa mislim da sam i s time završio, kaže.

Uskoro kreću na turneju 'Sixty Tour', koja obilježava šest desetljeća od osnivanja benda. Prošli tjedan, bend je potvrdio da će im se rock sastav 'Echo And The Bunnymen' pridružiti tijekom svirke na Anfieldu u Liverpoolu sljedećeg mjeseca. Nastup će biti dio jubilarne turneje u Velikoj Britaniji i Europi, koja počinje u Madridu 1. lipnja i nastavlja se u raznim gradovima, uključujući London, Amsterdam i Pariz. Ukupno je potvrđeno 14 datuma, što je manje u odnosu na njihovu prethodnu turneju, koja je započela 2017., a završila 2021. zbog pandemije i imala je zakazanih 58 nastupa.

Bend je također najavio nadolazeće izdanje 'box' seta sa svim njihovim singl izdanjima od 1963.-1966. koje će izdati 10. lipnja na proslavi 60. godišnjice benda.

Inače, povratna turneja bila je glavna vijest prije nego što je Watts umro. Stonesi imaju četvrtu turneju s najvećom zaradom u povijesti, iako su starosne dobi. Jagger i Keith Richards će ove godine napuniti 79, a Ron Wood u lipnju 75 godina. Trojac je pretrpio ozbiljne zdravstvene komplikacije. Wood je dva puta obolio od raka, Jagger je imao operaciju zamjene srčanih zalistaka 2019., ali se vratio na pozornicu tri mjeseca kasnije i sada putuje s kardiologom, Richards je desetljećima konzumirao drogu i alkohol te imao operaciju lubanje 2006. nakon pada s drveta.

Watts je, međutim, bio prvi koji je otišao. Preminuo je od za sada nepoznatih komplikacija nakon operacije srca. Nakon Wattsovih 58 godina karijere, Stonesi su angažirali svog redovnog suradnika Stevea Jordana (65) da zauzme njegovo mjesto.