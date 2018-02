POGREŠKA OD 10 MILIJUNA KN: PRVI OBJAVLJUJEMO SADRŽAJ PRESUDE KOJA JE SDP DOVELA NA RUB BANKROTA Pravorijek razotkrio zapanjujući šlamperaj u vodstvu

Presuda Visokog trgovačkog suda po kojoj SDP Slobodanu Ljubičiću, odnosno njegovoj Televiziji Sljeme duguje gotovo 10 milijuna kuna, što je ovu stranku dovelo pred bankrot, jednim je dijelom posljedica indolentnosti i šlamperaja u vodstvu SDP-a.

Najvećim dijelom presuda je rezultat dijametralno suprotnih shvaćanja Visokog trgovačkog suda u odnosu na Trgovački sud u Zagrebu oko pitanja tko u političkoj stranci može priznati račun i tko je ovlašten zastupati političku stranku.

Visoki trgovački sud dao nam je na uvid pravomoćnu presudu nakon koje je SDP, kako ne bi stavio ključ u bravu, sklopio nagodbu s Ljubičićem i obavezao se obročno u roku od šest godina otplatiti dug od 4,3 milijuna kuna i kamate koje im teku od 30. lipnja 2009. godine.

Ugovor o cesiji

Riječ je o trošku nastalom u kampanji za lokalne izbore 2009. kada je SDP-ov kandidat za gradonačelnika bio Milan Bandić, a nositelj liste za gradsku skupštinu bio je Zoran Milanović, tada šef SDP-a. Kampanju im je vodio Borislav Malešević čiji se Designsystem suočio s troškom od 4,3 milijuna koji nije mogao namiriti od SDP-a, pa je ugovorom o cesiji potraživanje prema SDP-u prenio na Televiziju Sljeme. Potpis i pečat na ugovor o cesiji dala je i tadašnja tajnica zagrebačkog SDP-a Jelena Pavičić Vukičević.

U SDP-u su tvrdili da je to Bandićev trošak za koji nisu znali, niti ga odobrili, pa su odbili podmiriti dug. Odgovor je bila tužba koju je Televizija Sljeme podnijela protiv SDP-a 2012. godine. Trgovački sud u Zagrebu donio je 2015. godine presudu u korist SDP-a jer je prihvatio njihovu argumentaciju da račun Designsystema od 17. lipnja 2009. godine u iznosu od 4,3 milijuna kuna SDP nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama i nije koristio pravo na pretporez, te da stoga nije ni postojalo potraživanje Designsystema prema SDP-u, niti je putem cesije moglo biti ustupljeno Televiziji Sljeme.

Ljubičić je na prvostupanjsku presudu podnio žalbu, a SDP je učinio prvi propust jer uopće nisu podnijeli odgovor na žalbu gdje su imali priliku istaknuti protuargumente.

Oprečne odluke

Visoki trgovački sud, kako proizlazi iz njihove presude, potpuno drugačije ocjenjuje tko je bio ovlašten zastupati SDP. Dok je Trgovački sud u Zagrebu polazio od statuta stranke i smatrao da je to isključivo poslovni direktor, Visoki trgovački sud je na stavu da su SDP zastupali tadašnji predsjednik zagrebačke organizacije Milan Bandić i tajnica Jelena Pavičić Vukičević.

- Pavičić Vukičević je u spornom razdoblju bila tajnica Gradske organizacije SDP-a Grada Zagreba koja je imala ovlast Poslovnog odbora SDP-a voditi financijske poslove (ona i predsjednik GO SDP-a Zagreb Milan Bandić su jedini bili potpisnici u FINI za račun GO SDP-a Zagreb) i u predmetnom slučaju je postupala po nalogu predsjednika GO SDP-a i Predsjedništva GO SDP-a Zagreb - navodi se u presudi Visokog trgovačkog suda.

Kao ključne činjenice Visoki trgovački sud ističe da je Designsystem 17. lipnja 2009. godine milijunski račun za kampanju predao SDP-u, konkretno Jeleni Pavičić Vukičević, da ga je ona zaprimila, te da na njega nije bilo prigovora, i nije vraćen Designsystemu.

Marasov iskaz

Pritom se Visoki trgovački sud pozvao na iskaz koji je u prvostupanjskom postupku dao tadašnji poslovni direktor SDP-a Gordan Maras koji je “izjavio da je uobičajeni način poslovanja kod gradskih organizacija bio takav da su obveze gradske organizacije u smislu sklapanja ugovora, naručivanja nekih usluga i slično preuzimali za gradske organizacije njihovi predsjednici, a iznimno po njihovom ovlaštenju i moguće druge osobe, kao tajnice”.

Žalbeni sud je prihvatio tumačenje Pavičić Vukičević po kojemu je ona kao tajnica zagrebačkog SDP-a postupala po nalozima Milana Bandića, te da joj je bilo prezentirano kako je u odnosu na ugovor o cesiji sve bilo dogovoreno između zagrebačkog SDP-a i stranačke centrale na Iblerovom trgu u kojoj je bio Zoran Milanović. Samim tim, Marasove izjave da nije vidio ni odobrio sporni račun, Visoki trgovački sud smatrao je sporednima.

- Iz iskaza Jelene Pavičić Vukičević proizlazi da je pod rubrikom nalogodavac (odobrila je isplatu računa od 4,3 milijuna) njen potpis, a da je ona nalog dala jer joj je prezentirano da je sve dogovoreno između Gradske organizacije i centrale SDP-a. Ovaj iskaz svjedoka tuženik (SDP) nije osporavao - zaključuje se u presudi Visokog trgovačkog suda koja je donesena u korist Ljubičića.