TKO JE DARKO HORVAT, BUDUĆI MINISTAR GOSPODARSTVA Međimurski HDZ-ovac napadao je Butkovića i Dalić, ali Plenkoviću je ostao odan u ključnom trenutku

Predloženi ministar gospodarstva Darko Horvat rođen je 1970. u Čakovcu, a završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Mariboru. Svojedobno je, kao i Tomislav Karamarko, bio protivnik arbitraže s MOL-om i isticao da do arbitražnih postupaka nije ni trebalo doći.

Osim toga, Horvat se protivio i Plenkovićevu planu za otkup Ine od MOL-a. Na Facebooku je u siječnju 2017. objavio da za vraćanje upravljačkih prava nad Inom nije potrebna privatizacija HEP-a.

“Koliko god mediji potencirali konsenzus politike oko procesa vraćanja upravljačkih prava nad Inom otkupom cjelokupnog paketa dionica MOL-a, toliko u energetskoj struci postoji konsenzus da za otkup istih ne smijemo prodavati dio HEP-a i ponoviti pogrešku iz 2003. godine”, napisao je tada Horvat.

Osim toga, u stranci podsjećaju da su u sukobu bili Horvat, inače šef međimurskog HDZ-a, i glasnogovornica Vlade Sunčana Glavak. Posebno su se sukobili tijekom izbora i pozicija na listi u 3. izbornoj jedinici. Navodno je Plenković htio Glavak postaviti za nositeljicu liste, ali je zbog pritisaka odustao od toga. Na kraju je listu nosio Žarko Tušek, Horvat je bio treći, a Glavak peta na listi.

Izborom Darka Horvata za nasljednika Martine Dalić, premijer Andrej Plenković se nada da nije otvorio ni jedan bok. Barem kad je riječ o HDZ-u. Horvat je bio ministar obrta i malog poduzetništva u mandatu Vlade Tihomira Oreškovića, odnosno kada je na čelu HDZ-a bio Tomislav Karamarko. Usto je javno iznosio stavove koji su bili suprotni politici Vlade, odnosno pojedinih ministara. Tako je, za razliku od bivše ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade Martine Dalić, smatrao da za otkup MOL-ova udjela u Ini ne treba privatizirati HEP, dok je ministru prometa Olegu Butkoviću uputio oštru kritiku zbog ukidanja cestarina za tunel Sveti Ilija kroz Biokovo.

Politički gledano, svi oni u HDZ-u koji bi se mogli svrstati u Plenkovićevu oporbu ipak ne mogu reći da je ovaj put izabrao ministra i potpredsjednika Vlade ne vodeći računa o mišljenju i afinitetima stranke. Tim prije što je Horvat i član Predsjedništva HDZ-a.

No, razloga za nezadovoljstvo nemaju ni Plenkovićeve pristaše jer je tijekom najžešćeg “okršaja” u HDZ-u, a to je bila ratifikacija Istanbulske konvencije, Horvat bio lojalan predsjedniku stranke. Treba imati na umu da je Darko Horvat predsjednik međimurske županijske organizacije HDZ-a koja je jednoglasno podržala usvajanje zakonskog teksta kojim se ratificirala Istanbulska konvencija.

- Radio je u realnom sektoru, a u Vladi Jadranke Kosor bio je pomoćnik ministra gospodarstva. Osim toga, bio je ministar podzetništva i obrta i zna taj posao - kaže nam visokopozicionirani član HDZ-a blizak premijeru Plenkoviću i navodi kako smatra da pri Horvatovu izboru nije bilo na prvom mjestu to što se želi zadovoljiti i onu struju u stranci koja ne podržava Plenkovića.

Zanimljivo je da je osoba koja pripada redu onih HDZ-ovaca koji su vrlo kritični prema Plenkovićevoj politici, i to otvoreno govori, također istupila s istom tezom. - Ne mislim da je Plenković u prvom redu gledao na odnose unutar stranke. Horvat je dobar i logičan izbor. Svi koji su s njim surađivali imaju pozitivna iskustva. Doduše, on je uvijek bio više usmjeren na energetiku, ali i to je gospodarstvo - kaže osoba koja je također u Predsjedništvu HDZ-a.

Dodaje kako bi bilo bolje da je Tomislav Ćorić prihvatio tu dužnost, i to zato jer je već u Vladi i manje mu treba vremena da se u sve uhoda, ali pozdravlja i dolazak Horvata.

Treći sugovornik koji spada u krug blizak premijeru priznao je da izbor Horvata za nasljednika Martine Dalić ipak u sebi nosi i političku poruku stranci.