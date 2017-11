POGLEDAJTE STAMPEDO U LONDONSKOJ ŠOPING MEKI! Tisuće ljudi vrištalo i bježalo, a na kraju ispada da se cijela drama dogodila zbog - lažne uzbune!

NOVO 19.20 - Stanica podzemne željeznice Oxford Circus ponovno je otvorena i vlakovi uredno voze.

Također je ponovno otvorena i ulica Oxford i građani se opet smiju slobodno kretati. Policija nastavlja istraživati okolnosti koje su izazvale paniku i masovnu histeriju koje su dovele i do stampeda u kojem je jedna žena lakše ozlijeđena. Zbog brojnih terorističkih napada i incidenata ove i prošle godine u Europi, policija je i ovaj slučaj prvo uzela kao potencijalni teroristički napad. No, nikakvi dokazi o pucnjavi ili eksploziji nisu pronađeni.

-------------------------------------

18.50 - Policija je potvrdila da je jedna ženska osoba lakše ozlijeđena u stampedu, a Scotland Yard je izdao priopćenje u kojem kaže da nisu pronašli niti jedan dokaz o pucnjavi ili eksploziji.

'Do ovog trenutka policija nije pronašla nikakve tragove niti sumnjive osobe, nikakve dokaze o pucnjavi ili žrtvama. Nastavljaju istraživati područje. Detaljne informacije objavit ćemo čim čprikupimo činjenice.

Ako ste u zgradi, ostanite unutra, a ako se nalazite na ulici Oxford, napustite područje. Policija nastavlja s istragom.'

-------------------------------------

18.40 - Prema posljednji informacijama neviđenu histeriju u Londonu izazvala je glasina da je u jednom od dućana čovjek s oružjem!?

- Ovo je bila lažna uzbuna - rekao je jedan zaštitar za Telegraph!

-------------------------------------

18.39 - Producent i direktor s BBC-a je rekao da su mu iz policije rekli da ovo definitivno nije napad s masovnim žrtvama.

- Ne vidim ni ambulantna vozila. Čini mi se se situacija smiruje... - napisao je Ruaridh Arrow.

-------------------------------------

18:30 - Scotland Yard je potvrdio da se incident tretira kao mogući teroristički napad. Nema informacija o žrtvama.

-------------------------------------

Policija je odgovorila na incident koji se dogodio nedaleko od stanice podzemne željeznice Oxford Circus u Londonu te evakuirala građane, a ostale upozorila da ne prilaze tom području, piše BBC.

Podzemna željeznica je trenutno zatvorena, a detalji incidenta se istražuju. Daily Mail piše da su se čuli pucnjevi, policija je okružila Oxford Circus.

Novinarka BBC-ja Helen Bushby rekla je da je vidjela masovni stampedo, ljude koji su mahnito bježali iz podzemne, vrištali i plakali, no što se točno dogodilo, policija još nije objavila.

Policija je nešto prije pet sati poslijepodne primila više poziva kojima su građani prijavili pucnjavu u šoping centru koji je danas posebno pun zbog Crnog petka.

Stanica Oxford Circus jedna je od najprometnijih u Londonu, a ulica Oxford Street poznata je u kao šoping Meka.

Stampede of people fleeing London's Oxford Circus as armed police respond to 'incident.' pic.twitter.com/OPmbYNmwaC — Josh Caplan (@joshdcaplan) 24. studenoga 2017.

Bushby je razgovarala s nekolicinom djevojaka koje su ondje bile u šopingu. Rekle su da su samo bacile vrećice i dale se u bijeg.

Britanska policija je na Twitteru objavila: 'Istražujemo incident u Oxford Circusu. Stanica je trenutno zatvorena, molimo vas da izbjegavate to područje. Policija je na terenu.'

Something happening on #oxfordcircus - Hope everyone is ok!!! pic.twitter.com/M5UQ1VNsNz — Charlotte Terry (@CharlotteTerry1) November 24, 2017

Na mjesto događaja stigli su i vatrogasci, a svjedoci uglavnom prijavljuju paniku i stampedo. Na stotine ljudi odlazi s tog područja.