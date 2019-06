OTKRIVAMO: Kolakušić u 16 mjeseci nije održao nijedno ročište za predmet protiv Ministarstva financija sa sumnjama u ozbiljnu korupcijsku pozadinu

Predsjednik trgovačkog suda Nino Radić: 'Stegovni postupak nije okončan zbog zahtjeva za razrješenje'

Predsjednik zagrebačkoga Trgovačkog suda Nino Radić već je prije javno ustvrdio kako je Kolakušićeve spise morao preraspodijeliti drugim sucima jer Kolakušić mjesecima na tim spisima nije poduzeo niti jednu procesnu radnju. Radića smo pitali zbog čega, ako je doista tako, protiv suca Kolakušića nije pokrenuo stegovni postupak.

Odgovorio nam je da je 31. ožujka ove godine inicirao stegovni postupak, ali on zbog Kolakušićeva zahtjeva za razrješenje sa sudačke dužnosti nije okončan. “Predsjednik suda je do 31. ožujka tekuće godine dužan ocijenti rad sudaca u prethodnoj godini. Za Kolakušića je donesena negativna obrazložena ocjena zbog neispunjavanja sudačke obaveze u 2018., i to radi njegova nerada, nepoštivanja zakonskih rokova i iznimno loše kvalitete odluka”, rekao nam je Radić. “Kolakušić je podnio žalbu protiv tog rješenja, a Visoki je trgovački sud, koji je trebao odlučivati o njegovoj žalbi, 9. svibnja ove godine zaprimio spis. Međutim, s obzirom na to da je Kolakušić podnio zahtjev da ga se s 24. svibnja razriješi sa sudačke dužnosti, Visoki trgovački sud nije odlučivao o njegovoj žalbi”, rekao nam je predsjednik suda na kojem je Kolakušić radio.

Da je Visoki trgovački sud odbacio Kolakušićevu žalbu i potvrdio Radićevu negativnu ocjenu, Radić bi, prema Zakonu o sudovima, bio dužan protiv Kolakušića pred DSV-om pokrenuti stegovni postupak zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti. Pitali smo predsjednika zagrebačkoga Trgovačkog suda je li ga Kolakušić kazneno prijavio prije ili nakon što je njegov sudački rad u 2018. ocijenio negativno. “Prijava protiv mene je uslijedila petnaest dana nakon što sam njegov rad u 2018. godini ocijenio negativno”, odgovorio nam je Radić.

Kaznenu prijavu protiv predsjednika Trgovačkog suda formalno nije podnio sam Kolakušić, nego njegova udruga Antikorupcija, a potpisao ju je izvršni direktor udruge Dražan Dizdar.

Podsjetimo, Kolakušić je od 22. travnja uporno ponavljao tvrdnju da je čak 7113 predmeta na zagrebačkom Trgovačkom sudu prilikom prve dodjele u rad ručno dodijeljeno sucima koji su “poslušnici predsjednika suda Nine Radića”. Radić navodi da Kolakušić agresivno i svjesno ponavlja neistine, što potvrđuju i nalazi inspekcije Ministarstva pravosuđa.